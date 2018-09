"Speel met mij, niet met gsm" Emil (7) betoogt tegen ouders 06 september 2018

Hij ziet zijn ouders graag, maar één ding kan hij niet verdragen: dat ze voortdurend met hun gsm bezig zijn. Daarom organiseert Emil (7) uit Hamburg een manifestatie. De Duitse jongen kwam op het idee toen hij met zijn vader rondliep in de metro. "Ik vroeg iets aan mijn vader, maar hij reageerde niet", vertelt de zoon van twee artsen. "'Papa', zei ik. 'Je luistert niet echt naar me. Je kijkt naar je gsm. En jij niet alleen. Iedereen is hier gewoon naar zijn gsm aan het staren.'" De politie van Hamburg heeft intussen toelating gegeven voor zijn demonstratie, die komende zaterdag plaatsvindt. Om ze aan te vragen, kreeg hij hulp van - jawel - zijn ouders.