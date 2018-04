"Speciaal gevoel" VAN AVERMAET 06 april 2018

Greg Van Avermaet (32) begint zondag als uittredend winnaar aan Parijs-Roubaix. "En dat is een speciaal gevoel", zegt hij. "Vorig jaar was geweldig, want ik had niet verwacht dat ik ging winnen. Ik denk dat ik in staat ben om dat over te doen. Ik heb al het hele klassieke seizoen een goed gevoel en voldoende zelfvertrouwen. Alleen zijn de puzzelstukken nog niet in de juiste plooi gevallen. Parijs-Roubaix is een heel andere koers dan de Vlaamse klassiekers. Je hebt niet alleen de benen nodig, maar ook een beetje geluk om valpartijen en lekke banden te vermijden. Vorig jaar heb ik een scheve situatie nog kunnen rechtzetten. Je mag dus nooit wanhopen. Ik ga alles geven. Ik weet dat ik een sterke ploeg rond me heb. Ik was heel blij met hoe het team gereden heeft in de Ronde van Vlaanderen."

