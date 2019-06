Exclusief voor abonnees 'Spaarkaart' al overvol voor tafelschuimster: 7 jaar cel en 20.000 euro boete 26 juni 2019

De 'spaarkaart' die de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) had bij het gerecht in Brugge - in de hoop die te kunnen vullen zodat ze eindelijk gearresteerd kan worden - staat intussen overvol. De 'schrik van de kusthoreca' werd gisteren door de Brugse strafrechter nog maar eens veroordeeld, voor in totaal zeven feiten. Ze kreeg 11 maanden cel en 6.400 euro boete. In totaal is ze nu al tot 85 maanden cel - ongeveer 7 jaar - en meer dan 20.000 euro boete veroordeeld. Om W. te arresteren, is 'maar' 3 jaar cel nodig. Als de beroepstermijn tegen de eerste vonnissen afgelopen is, halfweg juli, kan ze opgepakt worden. Wellicht komt ze in de zomervakantie nog enkele keren bij de strafrechter, want Nadine W. pleegde al ruim 120 feiten - maar doet haast elke dag verder. (JHM)

