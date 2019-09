Exclusief voor abonnees 'Spaanse Stonehenge' na 50 jaar weer zichtbaar 25 september 2019

De extreme hitte van de voorbije zomer heeft er in Spanje voor gezorgd dat de Dolmen de Guadalperal voor het eerst in vijftig jaar weer droog komen te liggen. Het bouwwerk van enkele duizenden jaren oud wordt ook weleens het 'Spaanse Stonehenge' genoemd. Het is een oud cirkelvormig monument dat een kleinere versie van het Britse Stonehenge is. Normaal gezien kan je het Spaanse monument helemaal niet zien, tenzij je naar de bodem van het Embalse de Valdecañas-reservoir duikt. Maar nu is een deel van het reservoir opgedroogd, waardoor de rechtopstaande stenen weer zichtbaar zijn. (LVB)

