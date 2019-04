Exclusief voor abonnees 'SOS Zomerkamp' zoekt kampplek voor Vlaamse jeugdgroepen 06 april 2019

Omdat in het zuiden van de provincie Luxemburg Afrikaanse varkenspest is vastgesteld, moeten 100 Vlaamse jeugdgroepen - goed voor 10.000 kinderen en jongeren - voor deze zomer op zoek naar een nieuwe kampplaats. Om hen uit de nood te helpen, lanceren de jeugdbewegingen, De Ambrassade en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) de website 'SOS Zomerkamp'. Op dit tijdelijke platform kunnen jeugdgroepen en aanbieders van een terrein of een gebouw elkaar vinden. Landbouwers, scholen, bedrijven enzovoort worden opgeroepen om hun terreinen deze zomer open te stellen. Alle info op www.soszomerkamp.be.

