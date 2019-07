Exclusief voor abonnees "Sorry, mama. Foute pedaal" 10 juli 2019

Alle begin is moeilijk. Toen leerling-bestuurder Cédric Smeers uit het Limburgse Diepenbeekgistermiddag wou wegrijden van de parking van de Aldi, verloor hij de controle over zijn auto. "Ik wou mama graag helpen door boodschappen te gaan doen. Maar bij het vertrek was ik wat in de war door een doosje snoepjes dat mij het schakelen belemmerde. Ik zette daardoor mijn voet op het gas in plaats van de rem, en voor ik het wist, hing ik schuin tegen de helling naast de spoorweg."

