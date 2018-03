"Sorry aan al wie zich gekleineerd voelt" 09 maart 2018

00u00 0

Letterlijk: de verklaring van de bond

"We betreuren ten zeerste de maatschappelijke controverse die de afgelopen dagen is ontstaan. Die controverse staat haaks op alles waarvoor we als KBVB willen staan en leidt de aandacht af van alle waarden die we hoog in het vaandel dragen. Daarom hebben we (in onderling overleg) besloten de samenwerking met Damso te beëindigen. Voor die controverse en commotie nemen we zelf de volledige verantwoordelijkheid. We wensen ons uitdrukkelijk te verontschuldigen bij iedereen die zich beledigd, gediscrimineerd of gekleineerd heeft gevoeld naar aanleiding van de keuze voor de betrokken artiest. We nemen dit zeker mee als een belangrijke en waardevolle les voor de toekomst."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN