"Sommige spelers zijn met iets anders bezig" 08 december 2018

00u00 0

Leko

De ontgoocheling straalde van zijn gezicht af. "Verliezen zonder dat je keeper een bal moet pakken, is pijnlijk", zuchtte Ivan Leko. "Jammer van die penalty - op zulke fases moet je scherper zijn in de box. En die owngoal... Tja. Wat kan ik daar over zeggen? Het was ongelukkig. Kijk, met de kwaliteiten die we hebben, moet je hier altijd dominant zijn en winnen. De realiteit is dat we weinig gecreëerd hebben. Of mijn spelers wel even gemotiveerd waren als anders? De voorbereiding was in elk geval dezelfde als die op Dortmund of Atlético Madrid. Iedereen wist perfect wat-ie moest doen of wie van hen gevaarlijk was. Natuurlijk is de motivatie groter voor de Champions League. Da's menselijk. En tegelijk mag dat niet bij een topclub. Decompressie is een woord dat voor mij niet bestaat. (zucht) 80... 90% van mijn groep is fantastisch. Zij willen altijd en overal winnen. Maar sommige spelers zijn met iets anders bezig. Voor Beveren voelen ze zich niet honderd procent, maar spelen we tegen Dortmund, dan is iedereen driehonderd procent fit. Dat kan niet, maar is ook de realiteit." (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN