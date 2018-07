"Sommige reacties riepen op tot geweld" UCI-voorzitter na vrijspraak Froome 05 juli 2018

David Lappartient heeft zijn licht over de opgeklaarde salbutamolzaak van Chris Froome laten schijnen. De voorzitter van de Internationale Wielerunie benadrukte dat de uitspraken van de UCI en de ASO los staan van elkaar. "De ene dag hadden we een statement van de ASO, de andere dag van de UCI. Daar is in feite geen link tussen. Als UCI zijn we geïnformeerd door de ASO dat ze met artikel 29 Chris Froome een startverbod wilden opleggen, maar op 28 juni ontvingen we een statement van het WADA. Zo konden we zelf een beslissing nemen voor de start van de Tour de France. Tussen deze twee feiten is geen link." Froome werd uiteindelijk vrijgesproken door de UCI en de reacties bleven dan ook niet uit. "Sommige reacties waren te heftig. Die toonden geen respect en riepen op tot geweld. Maar ik heb ook veel reacties gezien die begrip hebben voor de reden om dat besluit te nemen." (MDB)

