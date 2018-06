'Soldaatje spelen' in Syrië 16 juni 2018

Voor de jongste van de twee is het een spelletje: wie heeft het grootste geweer? De soldaat van het Syrische leger doet even mee, al valt er doorgaans weinig te spelen in Douma. De oost-Syrische stad is nog maar pas bevrijd door het regeringsleger, nadat de rebellengroep Islamitisch Front er jarenlang de plak zwaaide. Door de strijd is de stad zwaar vernield. Gisteren konden de zorgen even opzijgezet worden, want net als in de rest van de moslimwereld vierden ze in Douma het Suikerfeest - het einde van de ramadan.

