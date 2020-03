Exclusief voor abonnees "Snap niet dat atleten klaagden" Judoka Matthias Casse 25 maart 2020

Hij staat eerste op de wereld- en olympische ranking, is Europees kampioen en vicewereldkampioen in de categorie tot 81 kilo: begrijpelijk dat judoka Matthias Casse (23) stond te popelen om aan zijn eerste Spelen te beginnen. "Je hóópt natuurlijk dat het niet zo ver komt, maar wanneer grote landen besluiten geen atleten naar de Spelen te sturen, dan wordt de druk wel heel groot. Ach ja, het is nu zo, hé." Casse kwam dit jaar nog maar in één competitie uit: hij won de Grand Slam van Parijs. "2020 was mooi begonnen en als je in het goede ritme zit, hoop je dat de Spelen doorgaan. Maar eigenlijk zie ik niet in waarom ik over een jaar niet even goed zou zijn als nu - misschien zelfs beter. Het is schrikken als je over het uitstel hoort, maar ik heb de focus al verlegd naar wat er me nu te doen staat: hard trainen. Ik snap niet dat atleten klaagden over de onzekerheid: voor de Spelen kan je niet 'half z'n gat trainen'." (VH)

