"Snak nu vooral naar rust en... dochtertje"

Een podiumplaats. Meer zit er in deze Tour niet meer in voor Chris Froome (33). De viervoudige Tourwinnaar kraakte op de Tourmalet, beende met de steun van zijn jonge Colombiaanse ploegmaat Egan Arley Bernal - hij weer - opnieuw bij in de afdaling naar Laruns, maar zag finaal ook ritwinnaar Primoz Roglic over zich heen wippen in het klassement. Dertien seconden scheiden hem van de derde plaats, 32 van de tweede. Blijft speelbaar. Maar de kans dat Froome voor het eerst sinds de Vuelta 2012 (vierde) nog eens naast het podium tuimelt in een grote ronde - zijn opgaves in de Tour 2014 en de Vuelta 2015 even terzijde gelaten - is zeer reëel.

