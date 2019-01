'Smoske' op school wordt bruin broodje met hummus 30 januari 2019

CD&V-ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Jo Vandeurzen (Welzijn) hebben in de nieuwe gids voor scholen een richtlijn uitgevaardigd die jongeren op school moet doen kiezen voor een gezondere lunch. Wit brood met kaas, ham, mayonaise en ei - een zogenaamd 'smoske' - zou niet langer courant aangeboden mogen worden. In de plaats komt bruin brood met bijvoorbeeld hummus of pompoenspread. "Leerlingen kunnen in drie op de vier scholen wel kiezen voor bruin of grijs brood, maar ze moeten er vaak expliciet naar vragen", zegt Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven. "Wit is nu de standaard, terwijl dat omgekeerd moet. We raden scholen ook aan om meer variatie in het beleg te brengen, gebaseerd op de nieuwe voedingsdriehoek." Neven wil niet gezegd hebben dat de broodjes met salami of de martino helemaal geschrapt moeten worden. "Eén keer per week kan wel."

