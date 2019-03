Exclusief voor abonnees 'Smeltgletsjer' groeit weer, maar dat is geen goed nieuws 27 maart 2019

00u00 0

Eén van de snelst smeltende gletsjers in Groenland blijkt opnieuw te groeien. Per jaar verloor de gletsjer zo'n 40 meter aan ijs, maar de afgelopen twee jaar groeide de Jakobshavn Gletsjer door een toestroom van kouder zeewater weer net zo veel aan, blijkt uit observaties van de NASA. Goed nieuws in deze tijden van klimaatopwarming, zou u denken, maar wetenschappers temperen het optimisme. "Het gaat om een pauze in het klimaatpatroon, niets meer", klinkt het. "Het zal sowieso geen invloed hebben op de stijgende zeespiegel." (AVA)