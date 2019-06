Exclusief voor abonnees #smeerem-actie moet sportende kinderen beschermen tegen zon 11 juni 2019

Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel hebben de #smeerem-campagne gelanceerd, om sportende kinderen en hun ouders bewust te maken van de gevaren van de zon. Wie op jonge leeftijd verbrandt, loopt voor de rest van z'n leven een verhoogd risico op huidkanker. Voormalig VUB-rector Paul De Knop is peter van de actie. Hij kreeg enkele jaren geleden de diagnose melanoom. "In mijn jeugd sportte ik vaak in de volle zon zonder enige huidbescherming. Ik draag daar vandaag de gevolgen van. Elk verdient het te worden gespaard van wat ik moet ondergaan." Huidkanker is met 37.000 nieuwe gevallen in 2017 de sterkst stijgende vorm van kanker in ons land.