De Caigny (3de) 16 januari 2020

Tine De Caigny (22) veroverde België met vijf goals tegen Litouwen en mocht voor het eerst mee op het podium. Ze werd uiteindelijk derde. "Als je bij de laatste drie hoort en op dat stoeltje zit, hoop je natuurlijk op meer. Ik mag, denk ik, wel zeggen dat België me in 2019 heeft leren kennen. Met Anderlecht schreef ik Champions League-geschiedenis en bij de Flames draait het goed. Ja, dit smaakt naar meer. Want ik ben nog jong." (GVS)