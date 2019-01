"Sluit af met goed gevoel" 3de Laurens Sweeck 02 januari 2019

Het hoogst haalbare, noemde Laurens Sweeck zijn derde plaats in Baal. "Blij vooral dat ik de eindejaarsperiode met een goed gevoel kan afsluiten. Mijn start was prima, maar bij het indraaien van het veld reed ik lek en moest ik al meteen van fiets wisselen. Daar verloor ik enkele posities mee." Dramatische gevolgen had dat niet. "Ik was niet bezig met mijn klassement en probeerde mijn eigen tempo te rijden. Op een lastige omloop als deze, met veel interval en weinig recuperatie, is dat nog altijd het beste. Ik was nooit ver verwijderd van het podium. Op het einde kwam ik aansluiten bij Aerts en co. en had ik nog een sprintje in huis om derde te worden." (JDK)