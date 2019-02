'Sluikstorter' Weyts krijgt klacht over fles champagne "Drink ze liever uit" 20 februari 2019

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gooit niet altijd raak. Enkele weken geleden huldigde hij - of dat probeerde hij althans - een nieuwe kade in, in Tildonk (Haacht). Maar zijn fles champagne viel bij die doop in het water. Hilariteit alom, maar intussen kreeg De Vlaamse Waterweg een brief van de gemeente Haacht. Daar hebben ze namelijk een klacht ontvangen over 'sluikstorter' Weyts. "Wij beseffen dat het opruimen van de fles praktisch moeilijk is", aldus de gemeente in een brief, "maar graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om het breken van een fles bij inhuldigingen in vraag te stellen." De gemeente stelt meteen een milieuvriendelijker alternatief voor: de fles gewoon leegdrinken. "Dan is die fles ook niet verloren", aldus burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). Een GAS-boete riskeert de minister niet, "omdat het niet zijn intentie was om te storten". "Maar mijn groen imago is wel mee verzopen met de fles", lacht Weyts. (ARA)

