'Slim speelgoed' ziet meer dan je denkt 23 november 2018

Drones, smartwatches, poppen met stemherkenning of tablets: de Sint deelt binnenkort ongetwijfeld weer heel wat zogenaamd 'smartspeelgoed' uit. Al die high tech in huis vormt een privacyrisico, waarschuwt de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ouders houden er best rekening mee dat bijvoorbeeld een 'slimme pop' info over hun kind kan opslaan. Wie een onbeveiligde bluetooth-verbinding hackt, kan meeluisteren in de woonkamer. Hippe smartwatches kunnen dan weer de bewegingen van het kind registreren zonder dat het zich daarvan bewust is. "Om dat te vermijden, volstaat het soms om de instellingen aan te passen. Die bekijk je als ouder dus best altijd." (SPK)