Exclusief voor abonnees "Slikten te snel tegentreffer na 2-1" Boli 21 oktober 2019

00u00 0

Yohan Boli scoorde in het Lotto Park, maar STVV kocht er niets mee. "Ons begin was slecht. We liepen achter de bal aan, die twee snelle tegengoals deden ons pijn", vertelde de Fransman bij Proximus Sports. "De 2-1 kon ons opnieuw lanceren, maar we slikten te snel een nieuwe tegentreffer." Opnieuw reageren zat er niet meer in, net als twee weken geleden op bezoek bij KV Kortrijk slikten de Kanaries vier goals. "Maar we mogen niemand viseren. Het verdedigende werk begint bij mij: de diepe spits. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen. Hard werken, dat is wat we nu moeten doen." (GVS)