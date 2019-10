"Slechtste buur van het land" steekt auto in brand WHW

08 oktober 2019

05u00 0 De Krant Een 77-jarige man uit Roosdaal riskeert 24 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, omdat hij tot tweemaal toe brand zou hebben gesticht in de voertuigen van zijn buren. Volgens het parket viseerde hij de slachtoffers omdat ze van Turkse afkomst zijn. "Je kan moeilijk een slechtere buur hebben dan G.D.", opende de procureur zijn requisitoir.

In de zomer van 2018 werd de kabel van de satellietantenne van het gezin doorgesneden, zat er een spijker in een autoband en werd een product in de brandstoftank gegoten waardoor het voertuig onklaar werd gemaakt.

's Nachts werd één van de wagens van het gezin zelfs in brand gestoken. Een wagen die ernaast geparkeerd stond, ging ook in vlammen op. De verdediging meent dat de man tekenen van dementie vertoonde en vraagt de aanstelling van deskundigen. Uitspraak op 14 november. (WHW)