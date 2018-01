'Slechtste buren van het land' riskeren internering 25 januari 2018

Het Openbaar Ministerie wil Luc D. en zijn zus Laurette, twee zestigers die gekend zijn als 'slechtste buren van het land', laten interneren. Ze terroriseren al jaren omwonenden in het West-Vlaamse Sint-Michiels, onder meer door lawaai te maken, hen uit te schelden, op de muren te trommelen of glas over de tuinmuur te gooien. Buren vertellen dat er intussen nog altijd geschreeuw en gebaren uit het huis van de zestigers komen. De twee werden in 2003 en 2011 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Uitspraak op 21 februari. (DJG)