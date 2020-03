Exclusief voor abonnees 'Slechts' twee besmettingen in Brussels woonzorg-centrum 13 maart 2020

00u00 0

Het Ter Kameren-rusthuis in het Brusselse Watermaal-Bosvoorde is in quarantaine geplaatst nadat twee bewoners besmet bleken met het coronavirus. Eerst werd er nog gecommuniceerd dat er 34 besmettingen zouden zijn, maar 32 gevallen worden vooralsnog als "verdacht" beschouwd, klinkt het. In totaal zijn elf mensen, onder wie de twee besmette patiënten, naar het ziekenhuis gebracht. De rest wordt in het woonzorgcentrum opgevolgd, omdat ze amper symptomen hebben. In het rusthuis werden alle maatregelen in acht genomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, aldus Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). Patiënten met symptomen werden in hun kamer geïsoleerd en het aantal bewegingen in het rusthuis is beperkt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis