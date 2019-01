"Slecht tandvlees leidt tot Alzheimer" 25 januari 2019

Onderzoekers van de Universiteit van Krakau hebben ontdekt dat een mondbacterie die het tandvlees doet ontsteken, mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Die ziekte treft vooral oudere mensen die dan last krijgen met het geheugen. Alzheimerpatiënten krijgen ook problemen met routinematige handelingen, zoals het poetsen van de tanden. De eerdere conclusie was dan ook dat het gebit slechter werd naarmate de de ziekte zich doorzette. Maar de onderzoekers zeggen dat de redenering moet worden omgedraaid. De mondbacterie P. gingivali veroorzaakt ernstige tandvleesontsteking waarbij de tanden uitvallen. Die ontstekingen leiden tot alzheimer, zo toonde een experiment met muizen aan. Door de ontsteking specifiek te bestrijden, zou meteen ook de kans op uitbraak van alzheimer verkleinen. In 'de Volkskrant' reageerden onafhankelijke wetenschappers sceptisch.

