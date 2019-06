Exclusief voor abonnees "Slecht in Zwitserland, maar..." VANMARCKE: HET GROTE VRAAGTEKEN 29 juni 2019

"...dat betekent niet dat ik me kansloos moet voelen voor het BK", worstelt Sep Vanmarcke (30) met een tweeslachtig gevoel. "Het eerste deel van de Ronde van Zwitserland was nog goed (hij spurtte naar de zesde plaats in de vierde rit, red.). Maar in de laatste dagen zat ik echt 'dood'. In de tijdrit, op de voorlaatste dag, liep het zelfs van geen kanten meer." Vanmarcke paste uiteindelijk voor de slotrit over Nufenen, Gotthard en Furka. "Veel renners bereidden zich in Zwitserland voor op de Tour. Ik niet, omdat ik thuisblijf. Dus had ik in de aanloop geen enkele keer bergop gereden en was ik niet op mijn beste niveau. Dat betaal je in zo'n zware rittenkoers cash." Volgens Greg Van Avermaet is Vanmarcke altijd wel te duchten op een BK. Maar toch eerder wisselvallig, vertelt bijhorend lijstje. "Omdat ik als 'eenzaat' (van EF Education First, red.) altijd een beetje moet gokken", verklaart hij. "Ik heb niet de ploeg om op welk moment van de race dan ook de beslissing te forceren. Moeilijk, maar tegelijk ook makkelijk. (lacht) Ik kan niet veel verkeerd doen."

