"Slecht gepositioneerd door twee keer diep te gaan" Teuns 25ste

Ook Dylan Teuns (26) verspeelde al vroeg kostbare krachten. Hij prikte een eerste keer op de Keutenberg (op 29 kilometer). Daarna probeerde hij om samen met Alaphilippe de beslissing te forceren op de Cauberg op 18,5 kilometer van de finish. "Het was twee keer hetzelfde verhaal", zei de tweede kopman van BMC. "Ik hoopte wat mannen mee te krijgen om weg te rijden, maar ze bleven telkens in het wiel plakken. Het was misschien net iets te vroeg. Ik ben wel twee keer echt diep gegaan, waardoor ik daarna niet meer zo goed gepositioneerd zat. Uiteindelijk missen Greg en ik allebei de belangrijkste ontsnapping van de dag. Ik heb nog alles uit mijn kas gehaald om te proberen Greg terug te brengen, maar het lukte niet. Ik had zeker goeie benen, maar dit was niet het resultaat waarvoor ik naar hier was gekomen. Woensdag krijg ik een herkansing, ja, maar ik moet toch eerst deze ontgoocheling verwerken." (BA)

