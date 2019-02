"Slachtoffers krijgen nog altijd niet juiste hulp" Getuige van aanslag Zaventem in hongerstaking 15 februari 2019

00u00 0

Een man die getuige was van de bomaanslag van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem is in hongerstaking omdat hij vindt dat de slachtoffers nog altijd niet de juiste hulp krijgen. Philippe Vandenberghe heeft een veldbed opgezet in de vertrekhal van de luchthaven, de plek waar hij drie jaar geleden verschillende slachtoffers hielp. Mentaal heeft de man dat nog altijd niet verwerkt. Hij kan zijn job niet meer volledig uitvoeren en vindt dat zijn werkgever, Brussels Airport, en de overheid te weinig doen. Vandenberghe dringt naar eigen zeggen al drie jaar aan op een onafhankelijke medische expertise, maar die krijgt hij niet. Hij kreeg wel een schadevergoeding en ook de psychologische hulp werd terugbetaald, maar hij heeft nog altijd posttraumatische stress. "Ik heb slaapproblemen en nachtmerries, en ik kan me moeilijk concentreren." Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zegt dat ze het dossier opnieuw zal bekijken. (PhG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN