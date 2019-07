Exclusief voor abonnees "Slaappillen voor op vakantie. Tegen de jetlag" TWEE ARTSEN GETUIGEN 12 juli 2019

00u00 0

In de 28 jaar dat Dirk Devroey (56) uit Overijse huisarts is, heeft hij nooit een eigen dokter gehad. "Ik vind het moeilijk om zomaar iets van een andere arts aan te nemen. Ik ga dan toch discussiëren", zegt Devroey, ook professor aan de VUB. Hij schrijft zichzelf enkel bloeddrukverlagers voor, zegt hij. Maar hoe langer het gesprek duurt, hoe langer het lijstje met zelfmedicatie wordt. De dokter blijkt zichzelf ook met allergiemedicatie te behandelen, neemt op vakantie slaapmedicatie mee tegen de jetlag en heeft voor uitzonderlijke gevallen ook pijnstilling in huis die je niet zomaar kan verkrijgen.

