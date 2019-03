"Sky kondigt snel Ineos aan als hoofdsponsor" 19 maart 2019

Sir Dave Brailsford, de manager van Team Sky, zou vandaag of morgen chemieconcern Ineos aankondigen als de nieuwe hoofdsponsor. Dat meldt de Britse krant 'The Guardian'. De naam van Team Sky zou daarmee volgend jaar ook veranderen in Team Ineos. Sir Jim Ratcliffe, de baas van Ineos, is volgens de 'Sunday Times rich list' de rijkste man van Groot-Brittannië.

