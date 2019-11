Exclusief voor abonnees "Situatie Ludo Van Campenhout is niet hopeloos" OPRICHTSTER CENTRUM VOOR VERSLAAFDEN 07 november 2019

"Wat Antwerps schepen Ludo Van Campenhout overkomt, is niet uitzonderlijk en het is ook niet hopeloos." Pia Van Antwerpen (60) leidt al zes jaar een privékliniek voor alcohol- en drugsverslaafden in Brasschaat en weet waarover ze praat. Ze moest machteloos toekijken toen haar man zich dooddronk, raakte zelf aan de fles en zag vervolgens haar zoon en dochter dezelfde weg opgaan. Ze werd nuchter, richtte Action On Addiction op en hielp - met veel moeite - ook haar kinderen weer op het goeie pad. Maar toen haar zoon vorig jaar aan een hartaanval overleed, vermoedelijk een gevolg van zijn jarenlange middelenmisbruik, ging Pia weer drinken. "Ik dacht: mij kan het nooit meer overkomen, maar hervallen kan altijd. Het hoort bij de ziekte." (SVB)

