"Sint-Truiden is hardst getroffen stad van België"

24 maart 2020

00u00 0

Het coronavirus houdt wel érg lelijk huis in Sint-Truiden, waar nu al 37 patiënten zijn opgenomen in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Tien van hen liggen op de afdeling intensieve zorg. "Wij zijn verhoudingsgewijs de hardst getroffen regio van het land", zegt Miet Driesen, woordvoerster van het ziekenhuis, waar ook al vijf patiënten stierven. "We bekijken samen met de overheid of er potentiële besmettingshaarden gedetecteerd kunnen worden, maar echte hotspots vinden we voorlopig niet. We moeten concluderen dat de besmettingen via verschillende wegen de stad hebben bereikt." Het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft voorlopig wel alles onder controle. "Er staat een derde quarantaineafdeling klaar voor als dat nodig blijkt, en we hebben ruim een week geleden al een tweede afdeling intensieve zorg geopend." (DSS)

