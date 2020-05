Exclusief voor abonnees "Sinds WO II stierven nooit zoveel mensen als nu" 15 mei 2020

"De afgelopen aprilmaand is de meest dodelijke voor ons land sinds de Tweede Wereldoorlog." Dat is de conclusie van de VUB-onderzoeksgroep Interface Demography. Ze zien het coronavirus "met grote waarschijnlijkheid" als grote oorzaak. "De sterfte in België is buitengewoon hoog en bereikt vooral in de periode van 1 tot 12 april ongekende hoogtes, met op 10 april tot 639 overlijdens. Dit is meer dan het dubbele van de sterfte die men op zo'n dag kan verwachten", stellen de onderzoekers. Drie arrondissementen zijn het zwaarst getroffen: Bergen, Brussel en Hasselt - het sterftecijfer ligt er zelfs dubbel zo hoog als normaal. Andere regio's tonen ongeveer dezelfde cijfers als tijdens een ernstige griepepidemie.

