"Sinds walgelijke match speel ik elke keer met woede voor de Duivels"

27 maart 2019

November 2016, België-Estland. Romelu Lukaku scoort twee van ácht goals - de Duivels hakten de Estlanders in de pan. De spits viert met gebogen hoofd, een gebalde vuist in de lucht. Hij herinnert zich die avond allesbehalve als een feestje, vertelt hij in een scherp interview met voetbalplatform 'OTRO'. "Ik scoorde twee keer, zorgde voor een assist en speelde briljant. En toch klonk er boegeroep." Dat speelt ruim twee jaar later nog altijd in zijn hoofd. "Die match gaf me een 'disgusted feeling', een walgelijk gevoel. Sindsdien speel ik elke keer voor België met een gevoel van woede in plaats van trots. Ik heb toen tegen mijn moeder gezegd dat ze nooit meer naar een wedstrijd van de Rode Duivels moest komen." (VDVJ)

