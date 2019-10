Exclusief voor abonnees "Sinaai niet onderschatten" troy rensing - ybsk beveren 18 oktober 2019

00u00 0

Voetbal

tweede provinciale c

Morgenavond gaat Yellow Blue SupportersKring Beveren op bezoek bij Sinaai. "Een weerzien met Bram Maes, die bij JV Kruibeke drie seizoenen mijn ploeggenoot was", aldus centrale middenvelder Troy Rensing. "Huidig kapitein Yves Van Lokeren, Mathias Vermeire, Jens Demeuricy en onze coach Patrick Geertsen hebben een verleden bij Sinaai, dat voorlopig onder de verwachtingen presteert en pas vorig weekend bij staartploeg KFC Edeboys voor het eerst kon winnen. Toch mogen we Sinaai niet onderschatten. Als je hun kern bekijkt, kan je enkel vaststellen dat er heel wat kwaliteit rondloopt. Wij begonnen zeer overtuigend aan dit seizoen met drie zeges op rij. Nadien volgde een terugval. In de drie meest recente duels scoorden we slechts één keer. Zelf stond ik begin oktober op het veld van Meldert voor het eerst in de basis. Vorige zaterdag maakte ik in de topper tegen SK Lokeren Doorslaar de negentig minuten vol." (VBGB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen