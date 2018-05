"Simulatie voor België" Tunesiërs oefenen nu al tegen Portugal 28 mei 2018

Terwijl de Rode Duivels zich opmaken om de collega's van Cristiano Ronaldo zaterdag te ontvangen, geeft Tunesië de Portugezen nu al partij. Om 19u45 trekt onze tweede WK-tegenstander ten strijde in het stadion van Braga. De Adelaars van Carthago moeten het wel zonder goudhaantje Wahbi Khazri zien te rooien. De Sunderlandspeler - het voorbije seizoen uitgeleend aan Rennes - bekomt nog van een dijbeenblessure. Bondscoach Nabil Maâloul wil geen enkel risico nemen met zijn beste aanvaller, die het voorbije seizoen verkozen werd tot één van de tien beste spelers in de Ligue 1. "Toch zien we Portugal als een simulatie voor de wedstrijd tegen België", zei Maâloul eerder al. Bondscoach Martinez stuurt ongetwijfeld zijn scouts uit. (MGA)

