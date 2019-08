Exclusief voor abonnees "Simpel: een droom-poule" DEGRYSE 30 augustus 2019

00u00 0

"Aantrekkelijker kan haast niet. PSG en Real Madrid, voor de fans is dat fantastisch. Ook voor de spelers en het bestuur: als je dan toch tegen de grote jongens wil spelen, dan is het leuker tegen deze clubs dan tegen de Europese subtoppers. Leicester, Porto en Kopenhagen: dat was het minst aantrekkelijk en ze haalden 0 op 18. Het Parc des Princes of Bernabéu... iedereen die daar al geweest is, weet hoe mooi dat is. Club heeft twee wereldaffiches, maar 't is wel loodzwaar. Misschien kan je ergens een puntje halen, maar dat zou een stunt van formaat zijn. Galatasaray is een ploeg waartegen je minstens 4 op 6 wil halen. De derde plaats is het hoogst haalbare, maar Club is wel beter dan Galatasaray. Je moet je neerleggen bij het verschil in kwaliteit met Real en PSG en vol voor die derde plaats gaan. De volgende ronde van de Champions League ambiëren, dat is niet realistisch. Op zich is Galatasaray ook een leuke affiche. In Istanbul spelen onder mooie omstandigheden, dat wordt ook weer een test voor hen. Dit is simpelweg een droompoule."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Galatasaray

sport

sportdiscipline

voetbal

PSG

Club