"Simon en ik hebben elkaar weer gevonden" Olga Leyers (21) geeft haar relatie een tweede kans 22 januari 2019

00u00 0

Voor het nieuwe VTM-programma 'De wereld rond met 80-jarigen' bezocht Olga Leyers (21) samen met Sieg De Doncker en acht kranige oudjes acht landen in vier continenten. Met Sieg klikte het goed, maar bij thuiskomst bleek het nóg beter te klikken met haar ex-vriend Simon Nuytten (25), de gitarist van Bazart. Afgelopen zomer zetten de twee een punt achter hun relatie, maar ondertussen geloven ze weer in een leven samen. "De omstandigheden hebben ons een tijdje uit elkaar gedreven, maar we hebben elkaar weer gevonden", zegt Olga in 'Story'. (KDL)

