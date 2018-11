'Simba-ouders' vervangen pleeggezinnen 23 november 2018

Baby's en peuters die in aanraking komen met de Vlaamse jeugdhulp, zullen niet langer enkel in een pleeggezin of in een voorziening opgevangen kunnen worden. Vanaf 1 januari start Jongerenwelzijn een proefproject waarbij de allerjongsten kunnen worden opgevangen door 'Simba-ouders'. Dat zijn ouderfiguren die twee tot vier jongeren opvangen in een kleinschalige, familiale setting. Van hen wordt niet alleen verwacht dat ze rekening houden met de "ontwikkelings- en hechtingsbehoeften van het jonge kind", maar ook dat ze "zich goed kunnen verhouden met de biologische ouders".