'Shutdown' nog zeker tot volgende week 29 december 2018

Geen compromis over begroting in VS

De Republikeinen en Democraten zijn er niet in geslaagd een compromis te vinden rond de Amerikaanse begroting. Daardoor zal de zogenaamde 'shutdown', de sluiting van een aantal overheidsdiensten in de VS, nog zeker tot volgende week duren.

