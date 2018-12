"Shoppen? Geen tijd voor sinds bevalling" Valeska Van den Broecke en vriendin Nicky 06 december 2018

"Ik heb een schoner verschijning bij dan andere jaren", grapt Valeska, de vrouw van Niels Albert. "Niels is op stage met de ploeg, dus ik heb een vriendin meegenomen deze keer. Eentje die niets van wielrennen kent." De twee zijn in vorm, zoveel is duidelijk. "Sinds ik mama ben geworden (Valeska beviel in juli van dochter Alexine, red.) geniet ik nog harder van zeldzame avondjes uit als deze. Ik heb ook geen tijd meer om te shoppen tegenwoordig. Mijn kleerkast doorzoeken was de enige oplossing. (lacht)"

