'Sherlock Holmes' redt fietskoerier van overvallers 04 juni 2018

De populaire acteur Benedict Cumberbatch (foto) heeft zich van zijn meest heldhaftige kant laten zien. Afgelopen weekend zag de 'Sherlock'-acteur hoe een Londense Deliveroo-koerier in elkaar werd geslagen door een groepje mannen, en Cumberbatch schoot meteen te hulp. De maaltijdbezorger werd met een fles op het hoofd geslagen. Cumberbatch, die net in een Uber-taxi zat, joeg de aanvallers weg. "Nou ja, ik moest wel, weet je", reageerde de 41-jarige acteur aan 'The Sun'. De overval vond overigens plaats in de buurt van Baker Street - de plek waar Sherlock Holmes woont volgens de boeken van Arthur Conan Doyle.

