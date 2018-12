#She Is Equal levert 780 miljoen euro op, met dank aan De Croo 14 december 2018

De internationale campagne voor vrouwenrechten #SheIsEqual, mee op gang getrokken door minister van Internationale Ontwikkeling Alexander De Croo (Open Vld), heeft meer dan 780 miljoen euro opgeleverd. Het geld gaat naar verschillende projecten rond gendergelijkheid. "Deze opbrengst overtreft mijn stoutste verwachtingen", reageert De Croo, die bij de lancering het doel van 500 miljoen naar voren geschoven had. "Dankzij deze campagne kunnen we voor meer dan 30 miljoen meisjes en vrouwen het verschil maken, bijvoorbeeld door hen langer op de schoolbanken te laten zitten of simpelweg door hen toegang te geven tot voorbehoedsmiddelen, zodat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze moeder worden." Begin deze maand liet Alexander De Croo nog 60.000 enthousiaste Zuid-Afrikanen de leuze 'She is equal' scanderen op het Global Citizen Festival in Johannesburg.

