"Sharapova is waarschijnlijk de favoriete" Serena 04 juni 2018

De wedstrijd waar heel Parijs al een week op zit te wachten, het 22ste duel tussen Maria Sharapova (WTA 30) en Serena Williams (WTA 354) in de achtste finale van Roland Garros vandaag wordt 'chaud'. Beide dames waren nooit de allerbeste vriendinnen, iets dat teruggaat naar hun finale op Wimbledon in 2004, gewonnen door een toen 17-jarige Russin. In haar biografie 'Unstoppable' schreef Sharapova dat Serena na afloop zat te wenen en zou gezworen hebben nooit nog te verliezen van haar rivale. Iets dat ook min of meer gebeurde daar Williams 19-2 voorstaat in de onderlinge partijen.

