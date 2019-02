"Sfeer beneden het vriespunt" Samatta 22 februari 2019

Aly Samatta (26) deelde in de Genkse malaise. "We stapten allemaal met een heel slecht gevoel van het veld en de sfeer is beneden het vriespunt. Dit is een mokerslag voor het hele team. We hadden hier veel meer van verwacht. Na de 0-0 in Praag dachten we dat we het thuis konden afmaken. Ze speelden nochtans hetzelfde voetbal als in de heenmatch, maar om dan met vier tegengoals te verliezen voor eigen publiek, dat gevoel kan ik niet in woorden omzetten." (SJH)