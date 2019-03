Exclusief voor abonnees 'Sex and the City' krijgt een vervolg 29 maart 2019

Het ziet ernaar uit dat de tv-reeks 'Sex and the City' een vervolg krijgt. Paramount Television heeft de rechten gekocht op 'Is There Still Sex in the City?', het nieuwste boek van Candace Bushnell (60) over vrouwen boven de vijftig. De Amerikaanse schrijfster, die met haar roman 'Sex and the City' eerder al de basis vormde voor de succesvolle HBO-reeks en de twee films, zal nu dus ook het script voor de pilootaflevering van de nieuwe serie verzorgen. "Van vijftigers werd vroeger niet verwacht dat zij sporten, bedrijven oprichten, verhuizen en casual sex hebben", zegt ze. "Maar dit is precies wat het leven van vele vrouwen van in de vijftig en zestig inhoudt en ik ben blij dat ik deze rijke, complexe levens in beeld mag brengen."

