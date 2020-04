Exclusief voor abonnees "Serie A kan lopen tot oktober" 06 april 2020

Het uitspelen van het complete seizoen in de Serie A is de enige manier om de noodtoestand in het Italiaanse voetbal op te lossen. Dat is de overtuiging van Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie (FIGC). "Het kan, hypothetisch gezien, betekenen dat we in september of oktober nog bezig zijn met het seizoen 2019-2020. Nadien kunnen we gewoon beginnen aan het nieuwe seizoen", legde hij uit bij de RAI.