"Selectieprocedure is nog nooit zo spannend geweest"

Het is al weer even geleden dat VTM uitpakte met een nieuw kookformat. De tijd dat je onbekende Vlamingen op zowat iedere zender in de potten zag roeren, is dan ook al even voorbij. Nadat de zender in 2008 voor het eerst de kookhype koppelde aan een realityshow in 'Mijn restaurant' - en dat in 2014 voor een tweede keer deed in 'Mijn pop-uprestaurant' - is 'Mijn keuken, mijn restaurant' nu het derde deel in dat drieluik. Volgens Davy Parmentier, creatief directeur van VTM, is er geen sprake van een einde van de kookhype, wel van vernieuwing. "Met 'Mijn keuken mijn restaurant' bouwen we verder op een traditie die we hebben bij VTM", klinkt het. "Hoe zou jij reageren als je vanavond voor twee sterrenchefs moet koken? Dat is de hamvraag in deze nieuwe reeks. De selectieprocedure om een restaurant te openen is nog nooit zo spannend geweest. We zijn heel blij dat we naast Sergio ook sterrenchef Marcelo kunnen verwelkomen bij VTM om mee zijn schouders onder het programma te zetten." (DBJ)

