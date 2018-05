"Selectie maak je in eer en geweten" LORENZO STAELENS (54) ANALIST EN 70X RODE DUIVEL 22 mei 2018

00u00 0

"Je moet er natuurlijk altijd een uitleg aan geven, hé. We zullen het dus wel moeten geloven dat het een tactische keuze is. 't Is altijd zijn woord tegenover dat van een ander. Als je een selectie maakt, doe je dat normaal gezien in eer en geweten. Dan selecteer je de beste ploeg. Ik denk dat we het allemaal moeten aanvaarden dat de bondscoach moeilijk kan werken met Nainggolan. Hij ziet hem als een breekpunt naar de selectie toe. Ik herinner me uit mijn tijd dat Luc Nilis niet geselecteerd werd voor het WK 1990. Terwijl ook hij toen een selectie verdiende omwille van zijn sterke prestaties op het veld. Maar het is een keuze van de bondscoach die we moeten respecteren. Hopelijk haalt hij nu resultaten. Dat is uiteindelijk het belangrijkste."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN