'Seksuolotte' krijgt eigen radioshow op MNM 11 oktober 2019

Ze beantwoordde al vragen van luisteraars over seks op MNM, maar nu krijgt seksuologe Lotte Vanwezemael ook een eigen programma op de jongerenzender. 'Seksuolotte', zoals ze beter bekend is, zal samen met Dorianne Aussems 'Hot N Cold' presenteren. De thema's liefde, seks, relaties en vriendschap komen daarin aan bod. Hun show zal deze en volgende maand elke zondagavond te horen zijn op MNM, tussen 20 en 22 uur. Het duo kent elkaar al, want Seksuolotte beantwoordt sinds vorig jaar prangende seksuele of relationele vragen in het radioprogramma 'Generation M', dat door Dorianne wordt gepresenteerd. Vaste rubrieken in 'Hot N Cold' gaan onder meer over een actueel thema, een openingszin, een 'seksamen' en een dilemma.

