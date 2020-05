Exclusief voor abonnees "Seksueel geweld is topprioriteit. Dat zijn we aan Julie verplicht" Emotionele Geens 05 mei 2020

"Jouw onwezenlijke dood grijpt nog steeds naar de keel. Nog altijd voelen we ons verslagen, machteloos, leeg, triest, kwaad, onbegrepen." Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft gisteren, één jaar na de moord op Julie Van Espen, op sociale media een emotioneel bericht gedeeld. De dood van de studente leidde tot een storm van protest over de manier waarop daders van seksueel geweld door justitie behandeld worden. Ook Geens zelf lag door de zaak zwaar onder vuur. Een jaar later benadrukte de minister vooral de positieve zaken die de zaak-Van Espen geïnspireerd heeft, zoals onder andere de stille mars, de afschaffing van de verjaringstermijn voor seksuele misdrijven en de onmiddellijke aanhouding bij recidivegevaar. "De strijd tegen seksueel geweld is nooit af. Maar we zullen tonen wat we waard zijn. Dat zijn we aan jou verplicht", besloot Geens. (FME)

